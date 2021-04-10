CANLI | Rizespor Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de Karadeniz derbisi

Süper Lig'de 34. hafta maçında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Son iki maçında galibiyet alamayan iki ekibin karşılaşmasında ev sahibi ekip kazanarak düşme hattıyla puan farkını açmak istiyor. Konuk Trabzonspor'un da zirve yarışında daha fazla puan kaybına tahammülü yok.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Bu önemli karşılaşma saat 16.00'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda

TRABZONSPOR'UN İLK 11: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE 40. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavililer, Rize'de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

NWAKAEME VE EKUBAN YOK!

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.