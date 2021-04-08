CANLI | Gazintep FK Başakşehir maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Kalyon Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde son maçında Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 33'e yükselten Medipol Başakşehir, haftaya 15. sırada girdi. Turuncu-lacivertller, güçlü rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmanını planlarını yapıyor.

Geçen haftayı Bay geçen 47 puanlı Gaziantep Futbol Kulübü ise son haftalarda evinde yakaladığı çıkışı İstanbul ekibine karşı da sürdürmek istiyor.

Sahasında son olarak ikinci yarının ilk maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep ekibi, bu maçın ardından evinde maç kaybetmedi.

EKSİKLER

Gaziantep FK'da teknik Direktör Ricardo Sa Pinto cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Jefferson, Kana Biyik ve Muhammed Demir'in sakatlığı, Andre Sousa cezası, iki futbolcu da Kovid-19 karantinası nedeniyle takımdan uzak kalacak.

Medipol Başakşehir'de ise tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım bu mücadelede de forma giyemeyecek. İstanbul temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan bir futbolcu da takımındaki yerini alamayacak.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Gaziantep maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Roderick Miranda, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Kevin Mirallas, Kenan Özer, Amedej Vetrih, Osama Rashid, Alexandru Maxim, Nouha Dicko

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Cemali Sertel, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Alexandu Epureanu, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Giuliano, Demba Ba