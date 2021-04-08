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CANLI | Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı izle

Son dakika spor haberi... 'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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CANLI | Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı izle

SON DAKİKA SPOR HABERİ | 'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

SON DAKİKA | İŞTE FENERBAHÇE VE MALATYASPOR'UN İLK 11'LERİ...

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 FUTBOLCU YOK

Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Olcay Şahan ve Zeki Yavru, sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Teenage Hadebe ise kart cezalısı.

MÜSABAKADA MESUT ÖZİL OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de ise Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, bu maçta oynayamayacak.

Covid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ve gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.

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