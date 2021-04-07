CANLI | Konyaspor Ankaragücü maçı canlı anlatım izle! Nefes kesen karşılaşma
CANLI | Konyaspor Ankaragücü maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma | Süper Lig'in 33. haftasında teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıkış yakalayan Ankaragücü, bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
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Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik maçta İttifak Holding Konyaspor kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Milosevic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Sarlija, Cekici, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Borven, Badji, Paintsil