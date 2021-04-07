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CANLI | Konyaspor Ankaragücü maçı canlı anlatım izle! Nefes kesen karşılaşma

CANLI | canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma | Süper Lig'in 33. haftasında teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıkış yakalayan Ankaragücü, bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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CANLI | Konyaspor Ankaragücü maçı canlı anlatım izle! Nefes kesen karşılaşma

Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik maçta İttifak Holding Konyaspor kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Milosevic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Sarlija, Cekici, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Borven, Badji, Paintsil

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