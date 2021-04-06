CANLI | Göztepe Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kıran kırana mücadele

Süper Lig'in 33. haftasının zorlu müsabakasında Göztepe kendi evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

İLK 11'LER:

Göztepe: İrfan; Murat, Titi, Atınç, Berkan; Obinna, Soner, Zulj; Halil, Tripic, Cherif.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, Sabo, Doğan, Fernando, Samudio.

Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Son maçında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer ise 35 puanla 13. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde sağlık sorunları bulunan Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı olan Milan Skoda, İzmir kafilesinde yer almadı. Rize temsilcisinde, Fransız golcü Remy kafileye dahil edildi.