CANLI I Kasımpaşa Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zirve yolunda kritik karşılaşma
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, 6 eksikle Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada Beşiktaş, kazanarak farkı açmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'TA SAKAT, HASTA VE CEZALI 6 FUTBOLCU VAR
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak. Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Cezayir-Zambiya maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'a dönüşünde tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
KARTAL'DA 4 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.