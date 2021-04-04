CANLI I Kasımpaşa Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zirve yolunda kritik karşılaşma

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT, HASTA VE CEZALI 6 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak. Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Cezayir-Zambiya maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'a dönüşünde tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.