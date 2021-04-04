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Haberler Spor Haberleri CANLI I Kasımpaşa Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zirve yolunda kritik karşılaşma

CANLI I Kasımpaşa Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zirve yolunda kritik karşılaşma

'in 32. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, 6 eksikle Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada Beşiktaş, kazanarak farkı açmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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CANLI I Kasımpaşa Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zirve yolunda kritik karşılaşma

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Rosier, Ljajic, Atiba, N'Koudou, Larin.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT, HASTA VE CEZALI 6 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Milli takımlarda sakatlanan ve Hasic ile Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak. Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Cezayir-Zambiya maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'a dönüşünde tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

KARTAL'DA 4 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

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