CANLI | Erzurumspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'in 32. haftasında heyecan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Konyaspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇIN İLK 11'LERİ
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Obertan, Aatif, Emrah, Rashani, Gomes
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi