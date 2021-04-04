04 Nisan 2021, Pazar
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CANLI | Erzurumspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021
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CANLI | Erzurumspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Konyaspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MAÇIN İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Obertan, Aatif, Emrah, Rashani, Gomes

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

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