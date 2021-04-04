CANLI | Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı canlı izle

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Duarte, Cemali, Tolga, Youssouf, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Ahmed, Mustafa, Adem, Fofana, Tetteh

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde 17. basamakta yer alan Medipol Başakşehir, 30 puana sahip.

Yeni Malatyaspor ise 32 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara ve Bolingoli, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

İstanbul temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan bir futbolcu da takımındaki yerini alamayacak.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN