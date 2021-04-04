CANLI | Alanyaspor Gençlerbirliği canlı anlatım izle!
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Taraftarlar saat 16'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler...
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Ali Şansalan yönetiyor.
Taraftarlar karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima
Alanyaspor son 5 haftada aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak 49 puanla 5'inci sırada yer alırken, evindeki bu maçı kazanmak istiyor.
Galibiyete odaklanan Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında 9 maçlık yenilmezlik serisini Gençlerbirliği deplasmanında bırakmıştı. Ankara'da rakibine 2-1 mağlup olan Alanyaspor rövanşı almak istiyor.
Konuk Gençlerbirliği ise 27 puan ve averajla ligin 20. sırasında yer alıyor. Üst üste Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarını kazandıktan sonra son 4 maçtan yalnızca 1 puan toplayabilen Başkent temsilcisi, kötü gidişata Alanyaspor deplasmanında dur demek istiyor.