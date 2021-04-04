CANLI | Alanyaspor Gençlerbirliği canlı anlatım izle!

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Ali Şansalan yönetiyor.

Taraftarlar karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima

Alanyaspor son 5 haftada aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak 49 puanla 5'inci sırada yer alırken, evindeki bu maçı kazanmak istiyor.

Galibiyete odaklanan Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında 9 maçlık yenilmezlik serisini Gençlerbirliği deplasmanında bırakmıştı. Ankara'da rakibine 2-1 mağlup olan Alanyaspor rövanşı almak istiyor.

Konuk Gençlerbirliği ise 27 puan ve averajla ligin 20. sırasında yer alıyor. Üst üste Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarını kazandıktan sonra son 4 maçtan yalnızca 1 puan toplayabilen Başkent temsilcisi, kötü gidişata Alanyaspor deplasmanında dur demek istiyor.