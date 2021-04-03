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CANLI I Hatayspor Galatasaray canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 32. haftasında 'ı evinde ağırlayacak. , , , ve gibi yıldız isimlerden yoksun olan Galatasaray, Selim, Traore, , gibi yıldızlarından mahrum ile mutlak 3 puan için kozlarını paylaşacak. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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CANLI I Hatayspor Galatasaray canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf.

GALATASARAY: , , , , Saracchi, Ömer Bayram, Gedson, Arda, Feghouli, Onyekuru, Mohamed.

2. RANDEVU

ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

ASLAN KAYSERİ'Yİ YENMİŞTİ

Galatasaray ligde deplasmanda bu sezon 15 karşılaşmaya çıktı. Cimbom 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 61 golle, 63 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor.

TERİM CEZALI DURUMDA

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. Haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.

3 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören DeAndre Yedlin ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Christian mücadelede yer alamayacak.
Milli takım kampında ve kamp sonrası yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programı devam ediyor. Sakatlığı devam eden da Hatayspor karşılaşmasında yer alamayacak.

BABEL VE ETEBO SINIRDA

Galatasaray'da iki futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Ryan Babel ile Oghenekaro Etebo, Hatayspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. İki futbolcu cezalı olması halinde Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
Marcao ve Christian Luyindama'nın kart cezalarından dolayı sarı-kırmızılıların bu bölgede görev verebileceği iki futbolcu yer alıyor. Hatayspor karşısında defansın ortasında deneyimli futbolcu Ryan Donk'un yanı sıra Nijeryalı genç futbolcu Valentine Ozornwafor'un oynaması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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