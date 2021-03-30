CANLI YAYIN I Türkiye-Sırbistan U21 maçı canlı izle!
Türkiye ile Sırbistan U21 milli takımları, 2023 UEFA U21 Şampiyonası grup eleme maçları öncesi hazırlık maçında karşılaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye - Sırbistan U-21 milli takımları Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Türkiye U21 milli takımının kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Abdullah Yiğiter (Amed Sportif Faaliyetler)
Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.)
Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas