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CANLI | Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | maçı canlı anlatım izle | 'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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CANLI | Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda, saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Zuqui, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Hafez, Issam, Mustafa, Adem

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Kenan, Muhammet, Morais, Olkowski, Miranda, Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih

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