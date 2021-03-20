CANLI | Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
CANLI | Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda, saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Zuqui, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Hafez, Issam, Mustafa, Adem
Gaziantep FK: Günay, Toşça, Kenan, Muhammet, Morais, Olkowski, Miranda, Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih