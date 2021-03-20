CANLI | Trabzonspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Taraftarlar saat 19'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Geraldo, Paintsil, Saba, Borven

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Abdullah Avcı yönetiminde etkileyici bir grafik çizen Karadeniz temsilcisinin ivmesi son haftalarda geriledi. Sahasındaki son iki müsabakayı kaybeden ve Erzurum deplasmanında iki puan bırakan Trabzonspor, Ankaragücü'nü devirerek yeniden moral toplamayı amaçlıyor.

Ligde 52 puanla 4. sırada konumlanan "Fırtına", yerini kaybetmemek ve ilk 3 sıraya tırmanmak için yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen, son üç maçını kazanan Ankaragücü, lige tutunma yolunda önemli bir adım attı. 29 puana ulaşarak 17. basamağa tırmanan ve küme düşme hattından kurtulan başkent temsilcisi, iyi giden formunu Trabzon'da da sürdürmeyi düşünüyor.

TRABZONSPOR AVCI İLE KÜLLERİNDE DOĞDU

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, geçen 128 günlük sürede 46 puan toplayarak puanını 52 yaptı.



MKE Ankaragücü, teknik direktörü Hikmet Karaman'la yakaladığı çıkışla küme düşme hattının üstüne çıktı.

Mustafa Dalcı'nın yerine göreve gelen ve takımı düşme hattında teslim alan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı 6 maçta 11 puan topladı. Son olarak sarı-lacivertliler ligde dün Göztepe'yi 3-0'la geçti.

İlk iki maçta Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalan Karaman'ın öğrencileri, daha sonra öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 4-1 kaybetti. Sonraki 3 maçta Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe gibi zorlu rakiplerini yenen MKE Ankaragücü, 29 puana ulaşarak düşme hattının bir basamak yukarısına 17. sıraya yerleşti.