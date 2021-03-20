CANLI | Göztepe Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de önemli viraj
CANLI | Göztepe Sivasspor maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor.
Rakibiyle Süper Lig'de 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Toplam 11 gol üreten ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe, İzmir'deki 3 müsabakada rakibine yenilmedi.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Boyd, Max Gradel, Yatabare
GÖZTEPE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe, 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.