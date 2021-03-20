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CANLI | Göztepe Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de önemli viraj

CANLI | maçı canlı anlatım izle | 'in 31. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem düdük çalıyor.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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CANLI | Göztepe Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de önemli viraj

Rakibiyle Süper Lig'de 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Toplam 11 gol üreten ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe, İzmir'deki 3 müsabakada rakibine yenilmedi.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

GÖZTEPE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe, 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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