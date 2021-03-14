Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı CANLI anlatım izle
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ev sahibi ekipte mutlak hedef 3 puan alarak zirve yarışından kopmamak. Teknik direktör değişikliğine giden Ankara temsilcisi ise kötü gidişe 'dur' deyip ligin son sırasından kurtulmak istiyor. Saat 19'da başlayan ve BEIN SPORTS HD1 ekranından naklen yayınlanan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün sahasında son sıradaki Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, Mert Hakan, Thiam.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.
Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenmişti.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada girdi.
Gençlerbirliği ise 21 puanla son sırada yer alıyor.
EV SAHİBİ EKİP İÇ SAHADA KÖTÜ
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.
Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.
Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
MESUT ÖZİL KADRODA YOK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.
DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.
Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ 3 PUANA HASRET
Ligin son sırasındaki Gençlerbirliği ise 11 haftadır üç puana hasret. Başkent ekibinde hafta içinde teknik adam değişikliği yaşandı. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Özcan Bizati'yi takımın başına getirdi.
Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Palomat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sio, Stancu ve Zargo Toure Kadıköy deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmıştı.