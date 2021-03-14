CANLI | Erzurumspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 30. haftasında Erzurumspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Ligde son 3 maçta 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor, Erzurumspor karşılaşmasını seri galibiyetlerin başlangıcı olarak hesaplıyor. Son 4 haftadır galibiyet alamayan Erzurumspor'un amacı da sahadan galibiyetle ayrılmak... Mücadele öncesi Trabzonspor ligde 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Erzurumspor ise 26 puanla 19. sırada yer alıyor...

İŞTE İLK 11'LER

Erzurumspor: Erzurumspor: Szumski, Leo, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Hosseini, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

ABDULLAH AVCI KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda önemli değişikliklerle sahaya çıkacak. Kart cezalısı Vitor Hugo'nun yerine Hosseini'ye, sakatlığı bulunan Berat'ın yokluğunda ise Abdulkadir Parmak'a görev verecek. Performansında düşüş gözlenen Afobe'yi kesecek olan Avcı, Djaniny'yi ileri uçta kullanacak. Sağ bekte ise Serkan'dan formayı Hüseyin Türkmen alacak.