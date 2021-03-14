CANLI | Ankaragücü Göztepe maçı canlı anlatım izle!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Son haftaların iki formda ekibi karşı karşıya gelirken mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son haftaların formda iki takımı Ankaragücü ile Göztepe, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Düşme hattında yer alan Ankaragücü, çıkışını Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor. Ünal Karaman'ın göreve gelmesiyle atağa kalkan İzmir ekibi de Başkent'te 3 puanı hedefliyor.
ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Friedrich, Atila, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Saba, Endri, İbrahim Akdağ, Bartolomeu, Alper, Borven
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye