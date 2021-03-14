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CANLI | Ankaragücü Göztepe maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto 'in 30. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Son haftaların iki formda ekibi karşı karşıya gelirken mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021
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CANLI | Ankaragücü Göztepe maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son haftaların formda iki takımı Ankaragücü ile Göztepe, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Düşme hattında yer alan Ankaragücü, çıkışını Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor. Ünal Karaman'ın göreve gelmesiyle atağa kalkan İzmir ekibi de Başkent'te 3 puanı hedefliyor.

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Atila, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Saba, Endri, İbrahim Akdağ, Bartolomeu, Alper, Borven

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye

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