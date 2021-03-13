Kayserispor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | İlk 11'ler belli oldu
Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayseri deplasmanında... Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak İstanbul temsilcisinde mutlak hedef 3 puan... Lider Beşiktaş'ın dün akşam Başakşehir'i mağlup etmesiyle birlikte puan farkı 5 yükselen Fatih Terim'in öğrencileri arayı daha da açmak istemiyor. Galatasaray'da cezası biten Mısırlı golcünün ise maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Saat 19'da başlayacak Ve BEIN SPORTS HD1 ekranında naklen yayınlanacak karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler. İki takımdaki son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
11'LER BELLİ OLDU
Kayserispor: Doğan, Ramazan, Uğur,Kolovetsios,Behich,Muhar,Attamah,Lenon, Avramovski,Henrique, İlhan Parlak
GALATASARAY: Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed
Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
GALATASARAY SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ
Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.
Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.
6 İSİM KADRODA YOK
Galatasaray'da 6 futbolcu, Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra Şener Özbayraklı ve Fatih Öztürk de kadroda bulunmuyor.
Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.
BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR EVİNDE SON 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor ise yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor.
Son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Kayseri ekibi, sahasında 5 maçtır kaybetmiyor.
Sakatlıkları devam eden; Campanharo, Alibec, Maglica ve Ömer Uzun takımdaki yerini alamayacak.
Kaleci Lung ile Miguel Lopes'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.