Kayserispor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | İlk 11'ler belli oldu

GALATASARAY SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.