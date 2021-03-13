Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı CANLI anlatım izle | İLK YARIDA YOK!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de... İlk yarı golsüz sona erdi.
ÇAYKUR RİZESPOR-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf.
ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın pasında kaleyi sağ çaprazdan yoklayan Samudio'nun vuruşunda kaleci Mohamedi topu kornere çeldi.
30. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında İsmail Köybaşı'nın ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Samudio'nun şutunda top kaleci Mohamedi'nin kucağında kaldı.
39. dakikada Selim Ay'ın pasında topla buluşan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekesi ile iptal edildi.
detaylar gelecek...