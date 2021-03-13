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Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle | İLK YARIDA 2 GOL VAR

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle | İLK YARIDA 2 GOL VAR

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Hasan Hüseyin, Siopis, Salih, Davidson, Mustafa, Babacar

Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Hakan, Nuri, Imeri, Gökdeniz, Orgil


AYTEMİZ ALANYASPOR, FTAV ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson, şut çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



27. dakikada Alanyaspor atağının sonunda kaleci Boffin, Babacar'a müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, Boffin'in müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Babacar, takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Eren ceza sahası dışından kaleye vurdu, savunmada Tzavellas'a çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek ceza sahası dışından şansını denedi. Kaleciden geri dönen topa yükselen Mustafa'nın ikinci vuruşunda kaleciyi geçen top fillerle buluştu. 2-0

detaylar gelecek...

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