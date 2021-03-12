CANLI I Başakşehir Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

BEŞİKTAŞ ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan sadece 6'sını kazanabildi. İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.