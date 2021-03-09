Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve hakem açıklası
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Marcao hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi. Sarı lacivertli yöneticiye tepki gösteren Cengiz, hakem hatalarına da değindi. Galatasaray Başkanı Cengiz, "Hakemleri eğitmeli, korkusuz hale getirmeli." ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptı. Sivasspor'un pozisyon bulamadan kendilerinden bir puan aldığını ifade eden Cengiz, Rasim Öztekin'i de andı. Başkan Cengiz, Sivassporlu Boyd'un 'Aldığımız puan Beşiktaş için de iyi oldu' sözlerini de değerlendirdi. İşte hakemlerin korkusuz hale gelmesini istediklerini söyleyen Cengiz'in kritik sözleri...
MUSTAFA CENGİZ'DEN RASİM ÖZTEKİN SÖZLERİ
"Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Rasim Öztekin deyince herkes gülümser. Kendisini şahsen tanırdım çok da severdim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hele o Pardon filmini 2-3 defa izledim. Bir yerde denk geldiğimde tekrar izledim. 20 milyon TL'lik yapımın tüm masraflarını Enerjisa karşılayacak."
"Bazı laflar çıkmış, çatıyı etkiler mi? şeklinde. Bunun hiç onunla alakası yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ayrıca bu stadyuma emek veren, tek bir çivi bile çakan tüm herkese teşekkür ederim. 25 yıllık bir dönem. 20 milyon TL'lik yatırımın tüm masraflarını Enerjisa karşılıyor. 25 yılda 100 milyonun üzerinde gelir olacak."
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da anlaşma öncesinde açıklamalarda bulunarak bu projenin çok önemli olduğunu ifade etti.
"ANKARAGÜCÜ MAÇINDA ZEMİN ÇOK İYİYDİ AMA YENİLDİK..."
"Biz istiyoruz ki halı saha gibi zeminde oynayalım. Biz stadyumun zeminini en iyi tutan takımlardan biriyiz ama yağan karı hatırlıyor musunuz? İnsanlar çabuk unutuyor. Barajlardaki sular kaça düşmüştü? Stadyum zeminin üstündeki branda erken açıldı. Ankaragücü maçında yenildik demek ki tek faktör zemin değil."
"Kimse hakemlerden memnun değil. Hakemi ve TFF'yi etkilemek için bir şey yapmam. Hakemler bizim hakemimiz, belki ses yükseltmiş olabiliriz ama bağırmamız adalet içindi."
FENERBAHÇE'YE CEVAP
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin yaptığı 'Marcao milletvekili mi, dokunulmazlığı mı var' açıklamasının sorulması üzerine Başkan Cengiz şu yanıtı verdi:
"Ben o acizliğe düşmem. Bizim aleyhimize bildiri yayınlanıyor. Hakemi etkilemek için bir şey yapmam. Galatasaray, Türkiye'dir diyoruz. Biz böyle hakemleri etkilemeye çalışmıyoruz. Zırva tevil götürmez. Bu açıklamayı eziklik ve kaybetme duygusuna vermek lazım" yanıtını verdi.
MUSTAFA CENGİZ'DEN BOYD AÇIKLAMASI!
"Biz bu tip tartışmalara girmeyiz. Kişinin söylediği söz ona aittir. Onun neticeleri hoşumuza gitmese de onu merkeze alamayız. Bize de Podolski'den laf atıyorlardı."
YABANCI HAKEM YORUMU!
"Son 10 dakikaya bakın (Sivasspor maçı) 5 gol atabilirdik ama adamlar 2 kere geldi 2 gol attı. Tebrik ederim. Ben hakemleri ve TFF'yi etkilemek için bir şey yapmam. Hakemleri eğitmeli, korkusuz hale getirmeli. TFF bizim, hakemler bizim.
Yabancı hakemleri Türk hakemliğine tehdit gibi ifade etmek hakemlere zarar verir. Çok sıkışılırsa, örneğin derbi maçlarda eğer TFF isterse olabilir."
"(Başkanlık yarışı hakkında) Adamın biri gelmiş, kulübe 500 milyon vereceğim demiş, bunu da belgelemiş. Ben neden yarıştan çekilmeyeyim."