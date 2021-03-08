CANLI | Antalyaspor-Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Antalyaspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
İŞTE İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Amilton, Fredy, Sam, Gökdeniz
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Hajradinovic, Aytaç, Koomson, Varga, Thelin
İLK MAÇ 2-2 BİTTİ
Son 7 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, haftaya 29 puanla 14. sırada girdi. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 2-2 eşitlikle sona erdi.