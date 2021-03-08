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CANLI | Antalyaspor-Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.

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Giriş Tarihi: 08.03.2021
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CANLI | Antalyaspor-Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Antalyaspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

İŞTE İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Amilton, Fredy, Sam, Gökdeniz

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Hajradinovic, Aytaç, Koomson, Varga, Thelin

İLK MAÇ 2-2 BİTTİ

Son 7 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, haftaya 29 puanla 14. sırada girdi. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 2-2 eşitlikle sona erdi.

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