CANLI | Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi Denizli'de açılıyor. Ligde zor günler geçiren ev sahibi Denizlispor mutlak galibiyet peşinde. Geçtiğimiz haftayı Bay geçen Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'de topladığı 21 puanla 20. sırada yer alıyor.

Konuk Yeni Malatyaspor da ligde 8 haftadır galibiyet elde edemedi. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni hocasını açıklamayan Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz, Mesanovic, Hadi Sacko, Rodallega

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh