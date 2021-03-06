06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | maçı canlı anlatım izle | Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2021
ABONE OL
CANLI | Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi Denizli'de açılıyor. Ligde zor günler geçiren ev sahibi Denizlispor mutlak galibiyet peşinde. Geçtiğimiz haftayı Bay geçen Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'de topladığı 21 puanla 20. sırada yer alıyor.

Konuk Yeni Malatyaspor da ligde 8 haftadır galibiyet elde edemedi. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni hocasını açıklamayan Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz, Mesanovic, Hadi Sacko, Rodallega

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA