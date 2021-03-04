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CANLI | Alanyaspor-Göztepe maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Lige başarılı bir grafik çizen Alanyaspor ile Göztepe, 3 puan için sahada. Alanyaspor-Göztepe maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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CANLI | Alanyaspor-Göztepe maçı canlı anlatım izle

Alayaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor.

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Siopis, Kadzior, Davidson, Bareiro

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Ideye

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