CANLI | Kayserispor Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan zorlu maçı Hüseyin Göçek yönetiyor.

Müsabakanın maçı canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-RİZESPOR MAÇININ VAR'I YAŞAR KEMAL UĞURLU

Hakem Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Alper Çetin.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu'ya, AVAR olarak Erdinç Sezertam eşlik edecek.

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Attaah, Muhar, Lennon, Avramovski, İlhan P., Maglica.

Ç. Rizespor: Gökhan, Onur, Selim, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Dokovic, Sabo, Samudio, Skoda.

RİZESPOR'DA SON DURUM?

Son maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 28 puanla 15. sırada yer alıyor. Hes Kayserispor'un ise 25 puanı bulunuyor. Ligde 4 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 16. sırada konumlanıyor.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeniyle Sivas ekibine karşı görev alamayan Fernando Boldrin, Kayseri kafilesinde yer aldı. Boldrin'in son iki idmana katıldığı ve görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ile Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Moroziuk'un yanı sıra Murat Sağlam ve Alberk Koç kadroda yer almayacak.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Tunay Torun kart görmesi halinde Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başarmıştı.