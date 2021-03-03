03 Mart 2021, Çarşamba
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CANLI | BB Erzurumspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 28. haftasında Erzurumspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Küme potasından kurtulmak için 3 puan peşinde olan Erzurumspor ile Karagümrük'ün maçını ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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CANLI | BB Erzurumspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk, Rashani, Gomes

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

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