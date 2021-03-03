CANLI | BB Erzurumspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 28. haftasında Erzurumspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Küme potasından kurtulmak için 3 puan peşinde olan Erzurumspor ile Karagümrük'ün maçını ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.
BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk, Rashani, Gomes
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech