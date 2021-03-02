Son dakika! Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı! İdmanlar alınmayacak

Caner Erkin, hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul ve Volkan Demir, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı. Caner Erkin, Antalyaspor maçının kadrosunda da olmayacak.

7-8 OYUNCUYA PARA CEZASI VERİLDİ!

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Caner Erkin kararını değerlendirdi! "Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Taylan Antalyalı, üç haftadır yedek. Sorun yaratmıyor, futbolda böyle şeyler olabiliyor.