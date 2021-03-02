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Son dakika! Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı! İdmanlar alınmayacak

Teknik Direktör ile sorun yaşayan 'nin milli futbolcu hakkında karar verildi. Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. Ayrıntıları muhabiri canlı yayında aktardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Caner Erkin, hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul ve Volkan Demir, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı. Caner Erkin, Antalyaspor maçının kadrosunda da olmayacak.

7-8 OYUNCUYA PARA CEZASI VERİLDİ!

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Caner Erkin kararını değerlendirdi! "Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Taylan Antalyalı, üç haftadır yedek. Sorun yaratmıyor, futbolda böyle şeyler olabiliyor.

Caner Erkin idmanlara alınmayacak! "CANER ERKİN İDMANLARA ALINMAYACAK!"

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