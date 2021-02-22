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CANLI | Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Son dakika... Süper Lig'de 26. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçla kapanıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleye iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Çekişmeli maçı .com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 22.02.2021
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CANLI | Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sona eriyor. Haftanın kapanış maçında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Çekişmeli maçı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ...

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Atila, Voca, İbrahim, Lukasik, Saba, Paintsil, Borven

Ç.Rizespor: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, Donsah, Dokovic, Abdullah, Samudio, Onur, Skoda

ANKARAGÜCÜ - Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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