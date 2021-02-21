Erzurum BB - Hatayspor maçı canlı anlatım izle!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurumspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den haberimizden takip edebilirsiniz.
BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
BB Erzurumspor: Szumski, Leo, da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Novikovas, Boumal, Aatıf, Cenk, Gomes
Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo, Billong, Burak, Aabid, Boupendza, Akintola, A. Traore, Ruben, Diouf