21 Şubat 2021, Pazar
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Erzurum BB - Hatayspor maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Erzurum BB - Hatayspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurumspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den haberimizden takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Novikovas, Boumal, Aatıf, Cenk, Gomes

Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo, Billong, Burak, Aabid, Boupendza, Akintola, A. Traore, Ruben, Diouf

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