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CANLI | Sivasspor - Kayserispor canlı anlatım izle

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin detaylarını ve maçın CANLI anlatımı ahaber.com.tr adresimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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CANLI | Sivasspor - Kayserispor canlı anlatım izle

Süper Lig'in 26. hafta maçında Demir Grup Sivasspor evinde Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşıyor. Mücadelenin detaylarını ve maçın CANLI anlatımını haberimiz üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan, Maglica.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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