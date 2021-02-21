CANLI | Sivasspor - Kayserispor canlı anlatım izle
Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin detaylarını ve maçın CANLI anlatımı ahaber.com.tr adresimizden anbean takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'in 26. hafta maçında Demir Grup Sivasspor evinde Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşıyor. Mücadelenin detaylarını ve maçın CANLI anlatımını haberimiz üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR-KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan, Maglica.
SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.