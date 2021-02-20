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CANLI Almanya Bundesliga'nın 22. hafta karşılaşması | Borussia Mönchengladbach-Mainz 05 A Spor şifresiz izle

'nın 22. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Mücadele şifresiz olarak 'dan canlı yayınla ekrana geliyor. Taraftarla mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebiliriler.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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CANLI Almanya Bundesliga'nın 22. hafta karşılaşması | Borussia Mönchengladbach-Mainz 05 A Spor şifresiz izle

Bundesliga'nın 22. hafta maçında B. M'Gladbach ile Mainz 05 karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI YAYINI, tüm detayları ve maçta atılan goller haberimizde...

B. M'GLADBACH-MAINZ İLK 11'LER:

B. M'Gladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Hofmann, Plea.

Mainz 05: Zentner, Juste, Bell, Niakhafe, Barreiro, Kohr, da Costa, Mwene, Latza, Szalai, Onisiwo.

ASpor CANLI YAYIN

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı saat 17:30'da başladı. Mücadele A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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