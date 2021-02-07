CANLI | Ankaragücü Sivasspor maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Sivasspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Sivasspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Atakan, Pazdan, Erdi, Pinto, Voca, İbrahim, Emre, Saba, Alper, Badji
SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Boyd, Gradel, Kayode