Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı anlatım izle!

EROL BULUT 2 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mame Thiam'ın yerine Galatasaray karşısında ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi. Bulut, Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Luiz Gostavo'nun yerine ise Jose Sosa'yı görevlendirdi.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ile Jose Sosa'ya şans veren Bulut, bu oyuncuların önünde Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumun kenarlarında Osayi-Samuel ile Enner Valencia'ya şans tanıyan Bulut, forvette ise Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak, Mesut Özil ve Gökhan Gönül ise yedek soyundu.