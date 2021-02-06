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CANLI | Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'de kritik mücadele

| Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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CANLI | Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'de kritik mücadele

Süper Lig' de 24'üncü hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Bareiro

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Boldrin, Soderlund, Skoda, Emir, Melnjak, Moroziuk, Doğan, Meriah, Dokovic

4 maçtır yenilmeyen ev sahibi ekip, başarılı grafiğini bu karşılaşmada da sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Khouma Babacar ve milli takımına çağrılan El Mami Tetah maçta forma giyemeyecek.

Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini gidermeyi hedefliyor.

Konuk ekipte sakatlığı süren Loic Remy karşılaşmada görev alamayacak.

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