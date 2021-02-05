Mehmet Esen'den kızı Aleyna Çakır'a duygulandıran mesaj!

"RAHAT UYU, ADALET YERİNİ BULUYOR"

Baba Esen açıklamasında, "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz. Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Müge Anlı'ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.