CANLI | Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle
CANLI | Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, ligin flaş ekiplerinden olan Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Saat 16.00 da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
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Süper Lig'de 23. Hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lige bu sezon katılan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Karagümrük, ligin flaş takımlarından Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
İLK 11'LER
2. Transfer Tescil Dönemi'nde gerçekleştirdiği transferlerle göstereceği performans merak konusu olan Fatih Karagümrük, yeni hocası Sa Pinto ile çıkışını sürdürmek isteyen Gaziantep FK'yı İstanbul'da ağırlıyor.
Saat 16.00 da başlayan mücadeleyi TFF'den Ali Palabıyık yönetiyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Aykut, Balkovec, Castro, Campi, Roco, Koray, Biglia, Bertolacci. Borini, Ndao, Ademi
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Rashid, Dicko