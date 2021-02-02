CANLI I Çaykur Rizespor - Kasımpaşa canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Djokovic, Boldrin, Fernando, Onur, Donsah, Samudio, Söderlund
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic, Koomson, Thelin.