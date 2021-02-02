CANLI I Çaykur Rizespor - Kasımpaşa canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ



Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Djokovic, Boldrin, Fernando, Onur, Donsah, Samudio, Söderlund



Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic, Koomson, Thelin.