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CANLI I Çaykur Rizespor - Kasımpaşa canlı anlatım izle!

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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CANLI I Çaykur Rizespor - Kasımpaşa canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Djokovic, Boldrin, Fernando, Onur, Donsah, Samudio, Söderlund

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic, Koomson, Thelin.

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