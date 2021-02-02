CANLI | Galatasaray Başakşehir maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'i ligin 23.haftasında ağırlayacak. Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes, Onyekuru, Halil Dervişoğlu gibi yıldızlarla kadrosundaki eksikleri kapatan Galatasaray, Aykut Kocaman ile yükselişe geçmek isteyen Başakşehir'i yenerek derbi öncesinde moral bulmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.
SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET
Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar ardı ardına son 3 müsabakayı ise kazandı. Galatasaray bu süreçte Beşiktaş'a mağlup olurken, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'a karşı 3 puan aldı.
İÇERİDE TEK MAĞLUBİYET
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.
EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son 2 içi saha mücadelesinde de rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 1 gol gördü.
BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA
Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
EN AZ GOLÜ YİYEN TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.
Galatasaray'da tedavi ve saha adaptasyon çalışmaları devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda yer almayacak. Radamael Falcao, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı ile yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui mücadelede oynayamayacak.