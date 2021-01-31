Süper Lig 22. hafta karşılaşması Denizlispor - Göztepe maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 16'da başlayan karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
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Denizli'de saat 16'da başlayan karşılaşmada ligde zor günler geçiren ve son sırada bulunan ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile çıktığı ilk maçında 3 puan istiyor. Konuk Göztepe ise Ünal Karaman ile ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.
Mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
İKİM TAKIMDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Kubilay, Recep, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Alpaslan, Obinna, Zulj, Halil, Tripic, Cherif