CANLI | Erzurumspor Ankaragücü maçı canlı anlatım izle!
Erzurumspor Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği Erzurumspor Ankaragücü maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor evinde Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Süper Lig'in 22. haftasında heyecan tüm hızıyla devam diyor. Kazım Karabekir oynanacak Erzurumspor-Ankaragücü maçını hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Aatıf, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes
Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji