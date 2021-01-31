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CANLI | Erzurumspor Ankaragücü maçı canlı anlatım izle!

Erzurumspor Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021
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CANLI | Erzurumspor Ankaragücü maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor evinde Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan tüm hızıyla devam diyor. Kazım Karabekir oynanacak Erzurumspor-Ankaragücü maçını hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Aatıf, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

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