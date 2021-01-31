31 Ocak 2021, Pazar
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CANLI | Alanyaspor-Sivasspor maçı canlı anlatım izle!

Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen Alanyaspor-Sivasspor maçı bugün kaldığı yerden başladı. Süper Lig'in 22. haftasındaki Alanyaspor-Sivasspor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021
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CANLI | Alanyaspor-Sivasspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

İŞTE İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode

YAĞMUR NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Alanyaspor'un 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle öne geçtiği maçta yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu.

Futbolcular sahada top sürmekte zorlanırken, meşin yuvarlak sık sık su birikintilerinde kaldı.

Bu gelişmenin ardından Zorbak Küçük takımları soyunma odasına gönderdi.

Hakemler, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra maçı erteledi.

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