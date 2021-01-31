CANLI | Alanyaspor-Sivasspor maçı canlı anlatım izle!
Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen Alanyaspor-Sivasspor maçı bugün kaldığı yerden başladı. Süper Lig'in 22. haftasındaki Alanyaspor-Sivasspor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.
İŞTE İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar
SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode
YAĞMUR NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
Alanyaspor'un 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle öne geçtiği maçta yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu.
Futbolcular sahada top sürmekte zorlanırken, meşin yuvarlak sık sık su birikintilerinde kaldı.
Bu gelişmenin ardından Zorbak Küçük takımları soyunma odasına gönderdi.
Hakemler, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra maçı erteledi.