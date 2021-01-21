CANLI | Fenerbahçe Sivasspor maçında 11'ler belli oldu

SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Yiğidolar ise zorlu rakibini devirip 3 puan almayı amaçlıyor.

Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU



SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Yatabare, Max Gradel.



FENERBAHÇE:Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç 19.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.

OZAN TUFAN CEZALI

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon sergilediği istikrarlı performansla ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tisserand, sarı kart görmesi halinde 21. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki yerlerini alması beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serdar Aziz ile Enner Valencia'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu futbolcuların durumları, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Diego Perotti de maç kadrosunda yer alamayacak.