CANLI | Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 20. hafta maçında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Taraftarlar saat 19'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler.
SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı.
Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Yiğidolar ise zorlu rakibini devirip 3 puan almayı amaçlıyor.
Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Yatabare, Max Gradel.
FENERBAHÇE:Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)
2. dakikada Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Yatabare'nin kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında defanstan dönen topu Gradel, Yatabare'ye verdi. Yatabare'nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda kaleci Samassa topu çeldi.
44. dakikada ceza sahası içinde top Appindangoye'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
45. dakikada Valencia penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1
detaylar geliyor...
Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.
OZAN TUFAN CEZALI
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Bu sezon sergilediği istikrarlı performansla ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tisserand, sarı kart görmesi halinde 21. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki yerlerini alması beklenmiyor.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Serdar Aziz ile Enner Valencia'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu futbolcuların durumları, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Diego Perotti de maç kadrosunda yer alamayacak.