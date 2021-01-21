CANLI | BB Erzurumspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 16 puanla 19. sırada bulunurken, konuk ekip ise 30 puanla 6. sırada. BB Erzurumspor-Alanyaspor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.
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Süper Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayıyor. Bu maç öncesi konuk ekipte Siopis, kart cezalısı olduğu için forma giymedi.
İŞTE İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Aatıf, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes
Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Caulker, Salih, Berkan, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar