CANLI | BB Erzurumspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayıyor. Bu maç öncesi konuk ekipte Siopis, kart cezalısı olduğu için forma giymedi.

İŞTE İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Aatıf, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Caulker, Salih, Berkan, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar