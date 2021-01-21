21 Ocak 2021, Perşembe
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CANLI | BB Erzurumspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle!

'de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürüyor. , sahasında temsilcisi 'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 16 puanla 19. sırada bulunurken, konuk ekip ise 30 puanla 6. sırada. - mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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CANLI | BB Erzurumspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayıyor. Bu maç öncesi konuk ekipte Siopis, kart cezalısı olduğu için forma giymedi.

İŞTE İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Aatıf, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Caulker, Salih, Berkan, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar

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