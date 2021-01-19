CANLI | Göztepe Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, bugün Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. İlhan Palut'un ardından Ünal Karaman ile anlaşan Göztepe Başkent ekibi karşısında galibiyet arıyor. Gençlerbirliği ise rakibini deplasmanda yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karrşılaşmanın 9. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

13. dakikada sol kanattan yapılan ortada İlker Karakaş'ın şutunda top yandan auta gitti.

18. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Zulj kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

45. dakikada Göztepe skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Halil'in ortasında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Piris da Motta'nın verdiği geri pasta araya giren Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi: 3-0.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman, müsabakayı tribünden takip etti.

Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 3-0 galip tamamladı.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detayları ahaber.com.tr'de...

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo, Halil İbrahim, Polomat, Murat, Soner, Piris, İlker, Gökhan

Ligde 6 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Öte yandan son 2 maçında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 35. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Gençlerbirliği ile Göztepe Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 34 maçta Göztepe 13 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise maçların 10'undan üstün ayrılan taraf oldu. 11 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

İzmir'de oynanan 17 maçta ise Göztepe aldığı 8 galibiyetle rakibine üstünlük kurmuş durumda. İzmir'deki maçların 3'ünü Gençlerbirliği kazanırken, 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.