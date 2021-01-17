CANLI | Süper Lig 19. hafta karşılaşması Yeni Malatya Çaykur Rizespor canlı anlatım izle

MAÇTAN DAKİKALAR ( ÖZET- İLK YARI)

4. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta Kubilay'ın basında topla buluşan Fofana'nın ceza alanında defansı çalımlayarak çektiği şutu kaleci tek hamlede kontrol etti.

22. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı orta da defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında cezalanın da Yeni Malatyaspor savunmasında Hadebe'nin topa elle müdahale etmesi sonucu VAR'a giden Hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Skoda topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1