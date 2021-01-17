17 Ocak 2021, Pazar
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CANLI | Süper Lig 19. hafta karşılaşması Yeni Malatya Çaykur Rizespor canlı anlatım izle

'in 19. haftasında Yeni Malatya evinde 'u konuk ediyor. Saat 16'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz... Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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CANLI | Süper Lig 19. hafta karşılaşması Yeni Malatya Çaykur Rizespor canlı anlatım izle

ile 'de 19. hafta maçında mücadele edecek. 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, Rize'ye karşı üstünlük sağlayarak bu başarısız gidişini durdurmak istiyor.

Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Malatyaspor'da forvet Tetteh sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Çaykur Rize'de ise Meriah ve Yasin cezalı, Remy sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.

İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Wallace, Semih, Issam, Youssouf, Hadebe, Fofana, Umut, Adem, Kubilay

Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Melnjak, Abdullah, Donsah, Michalak, Doğan, Fernando, Skoda

MAÇTAN DAKİKALAR ( ÖZET- İLK YARI)
4. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta Kubilay'ın basında topla buluşan Fofana'nın ceza alanında defansı çalımlayarak çektiği şutu kaleci tek hamlede kontrol etti.
22. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı orta da defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
26. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında cezalanın da Yeni Malatyaspor savunmasında Hadebe'nin topa elle müdahale etmesi sonucu VAR'a giden Hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Skoda topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

34. dakikada Çaykur Rizespor'da orta sahada topu kapan Donsah'ın ortasına yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda kaleci Ertaç topa tek hamlede hakim olarak gole izin vermedi.
44. dakika da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adem'in ortasında Fofana'nın vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

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