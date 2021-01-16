CANLI | Gaziantep FK Kayserispor maçı canlı anlatım izle!

Marius Sumudica ile 15 maç kaybetmeyen ve Süper Lig'de zirveyi zorlayan Gaziantep FK geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanında uzun süre sonra ilk mağlubiyetini aldı. Ligde 31 puanla 4. sırada yer alan Gaziantep FK, Kayserispor'u mağlup ederek yeniden zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Güray; Vetrih; Maxim; Mirallas, Muhammet, Kenan

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz; Attamah, Avramovski, Fernandes; Lennon, Kanga, Pedro Henrique

Konuk ekip Kayserispor'da da teknik direktör değişimi yaşandı. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılılar, Rumen teknik adam Dan Petrescu'yu takımın başına getirdi. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor ligdeki son 2 maçından da galibiyetle ayrıldı. Kayserispor topladığı 16 puanla ligde 18. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK - Kayserispor karşılaşması beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapıyor.