Hatayspor Trabzonspor maçı canlı anlatım | Avcı'dan flaş ilk 11 kararı

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak. İşte, Hatayspor Trabzonspor maçına dair bilgiler...



TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor, bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Antakya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 16.00. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR İLE İLK RANDEVU

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

AKDENİZ TEMSİLCİSİNİN İÇ SAHA KARNESİ

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatayspor, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

HATAYSPOR'DA EKSİK YOK

Hafta sonu zorlu Göztepe maçını kazanarak 3 puan elde eden Hatayspor'da bu kritik karşılaşma öncesi eksi ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Hatayspor'un mücadeleye tam kadro çıkacağı tahmin ediliyor.