Göztepe Hatayspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede Volkan Bayarslan düdük çaldı. Saat 13.30'da başlayan müsabanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

59. dakikada sahneye çıkan ise Diouf oldu. Hatayspor bu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 21 puana yükseldi. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

14. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Münir topu uzaklaştırdı.

24. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta ceza sahasındaki Alpaslan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Münir'in de dokunduğu top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

33. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Mame Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamlandı.

İki takım oyuncuları Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.

Son oynadıkları Süper Lig karşılaşmalarına göre ilk 11'lerinde dörder değişiklik yapan takımlardan Göztepe'de cezalı Murat Paluli ile sakatlığı bulunan Berkan Emir, Atakaş Hatayspor'da ise cezalı Gökhan Karadeniz forma giyemedi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar, ceza sahası içinde bekleyen Soner Aydoğdu'ya pas verdi. Topa beklemeden vuran Soner'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Traore'den seken topa elle müdahale eden Yalçın Kayan'ın pozisyonunda hakem Volkan Bayarslan, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Diouf, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-1.

79. dakikada ceza sahası yayının solundan serbest vuruş kullanan Hataysporlu Boupenza, topu kaleye doğru yönlendirdi. Kaleci İrfan Can topu tek elle tokatlayarak kornere gönderdi.

90+3. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun aşırtma pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, topa dokundu ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.